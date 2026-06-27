Kardeşliği temsil ediyor

Bahçelievler Belediyesi de aşure geleneğini unutmadı. Mehdiye Camii avlusunda aşure kazanları kaynadı. Vatandaşlara aşure ikram eden Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, şu değerlendirmelerde bulundu: "Muharrem ayı, bizlere sabrı, paylaşmayı, kardeşliği ve birliğimizi hatırlatan mübarek bir aydır. Aşure ise farklı tatların aynı kazanda buluşarak berekete dönüşmesidir. Bu yönüyle aşure, toplumumuzun zenginliğini, birlikte yaşama kültürümüzü ve kardeşliğimizi en güzel şekilde temsil eder. Bu güzel geleneği yaşatmak, komşularımızla aynı sofranın bereketini paylaşmak ve gönüllerimizi aynı muhabbet etrafında buluşturmak istedik. Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin."