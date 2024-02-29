Kardiyak Output Nedir? Kardiyak Output Artması ve Azalması Neden Olur?

Nabız ve vücuttaki kan basıncına bağlı olarak ölçülen bir değer olan kardiyak output, kalp ve dolaşım sistemi sağlığı açısından önemlidir. Bu, kalbin sol tarafındaki ventrikülden 1 dakikada pompalanan kan miktarı anlamına gelir. Kalpten pompalanan kanın azalması veya artması ise başta kalp olmak üzere genel sağlığı bozan bir durumdur. Kardiyak output nedir, artması ve azalması neden olur bazıları için merak uyandırıcıdır.

Kardiyak Output Nedir?

Kardiyak output için sol ventrikül işlevinin bir göstergesi olduğunu söylemek mümkündür. Bu, kalpten dakika başına pompalanan kanın miktarını ifade eder. Son ventrikülden pompalanan kanın oranı ile ölçülür. Hesaplama yapılırken kalp atım hızı ile atım hacmi çarpılır ve çıkan sonuç, kardiyak output değerini verir.

İdeal oranlar incelendiğinde, yetişkinlerin normal kardiyak output değerinin 4-8 litre arasında olduğu görülür. Çocuklarda ise kilogram başına 100-150 mililitre aralığında olması gerekir. Kanın sağlıklı bir şekilde pompalanmasını ifade eden kardiyak output, vücudun her dokusu için oldukça önemlidir. Çünkü kan, doku ve organların ihtiyacı olan oksijeni ve besinleri ileten bir araçtır. Bu yüzden, dolaşım sisteminde meydana gelen herhangi bir sorun, pek çok rahatsızlığa zemin hazırlayabilir.

Kardiyak Output Düşerse Ne Olur?

Kardiyak output'ta azalma sonucu oluşması muhtemel olan istenmeyen durumlar arasında şunlar bulunur:

-Beyin ve diğer organlara taşınan oksijen ile besin miktarında düşüş

-Baş dönmesi

-İdrar çıkışında düşüş

-Baş dönmesi

-Göğüs ağrısı

-Nefes darlığı

-Bacaklarda ödem ve şişme

Kardiyak Output Neden Azalır?

Kardiyak output'un düşmesine neden olan durumlar arasında ise:

-Kalp yetmezliği

-Bradikardi

-Hipotermi

-Hipotiroidizm

-Bazı ilaçların yan etkileri

-Miyokard iskemi

-İletim sistemi bozukluğu

Kardiyak output azalması, ciddi bir sağlık sorunu olduğu için böyle bir durumda acil olarak bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Uzman doktorlar tarafından nedeni tespit edildikten sonra uygun tedavi yöntemi uygulanabilir

Kardiyak Output Artması Neden Olur?

Kardiyak output'ta yaşanan artış, organlar ile dokuların ihtiyaçlarının giderilmesi için kalbin normalden daha fazla kan pompalaması nedeniyle olur. Kan enfeksiyonları, anemi ve egzersiz ise kardiyak output artmasına neden olan başlıca durumlardır. Kardiyak output'un artması durumunda şu semptomlar görülür.

-Kalp çarpıntısı

-Nefes darlığı

-Yorgunluk

-Baş dönmesi

-Bayılma

-Göğüs ağrısı

-Boyun venlerinde şişlik ve dolgunluk

-Deride meydana gelen solukluk veya morarma