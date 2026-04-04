Kargo dolandırıcılarının ‘müşteri’ oyunu

Sosyal medya ve ikinci el ilan sitelerinden elektronik ürün satmak isteyen vatandaşları binlerce lira dolandıran çete İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından çökertildi. İddiaya göre şüpheliler, müşteri gibi davrandı. Ürünü görmek istediklerini belirterek "İstanbul'daki bir yakınınıza kargo ile gönderin, ben bakayım" diyerek güven kazandılar. Kargo bilgilerini alan şüpheliler,kurye numarasıyla teslimat kodunu aldı. Şüphelilerin bu yöntemle 60 eyleme karıştıkları belirlendi. İstanbul ve Çanakkale'deki operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı, 5 zanlının da cezaevinde oldukları anlaşıldı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.