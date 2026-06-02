Kargo ile şehirler arası uyuşturucu sevkiyatına şok baskın

Giriş Tarihi: 2.06.2026 17:27

Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şok operasyon gerçekleştirdi. Başka bir ilden TV ünitesine zulalama yöntemiyle gizleyerek kargo aracılığıyla gönderdikten sonra uçakla gelip uyuşturucuyu teslim aldığı sırada M.Z.Ç.'yi suçüstü yakalandı.

Narkotik timleri başka bir ilden kente kargo sevkiyatı ile uyuşturucu geleceği istihbaratının ardından teknik ve fiziki takip başlattı. Zehir taciri M.Z.Ç.'nin doğu illerinden birinden uyuşturucuyu TV ünitesine yerleştirip kargoya vermesinin ardından ekipler teknik ve fiziki takip başlattı.

ŞOK OPERASYON DÜZENLEDİ

Antalya'ya hava yolu ile gelen M.Z.Ç. içerisi uyuşturucu dolu TV ünitesini kargodan teslim aldıktan sonra ekipler şok baskın düzenledi. Operasyonda araçta yapılan aramada; zulalanmış 12 paket halinde toplam 7 Kilogram esrar (skunk) maddesi ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından zehir taciri M.Z.Ç. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

