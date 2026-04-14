Kargodaki buzdolabında 28 kilo “MET” buldular

Giriş Tarihi: 14.04.2026 08:55

İstanbul’a gönderilen bir kargo paketindeki buzdolabında 28 kilo 150 gram kısaca “MET” olarak adlandırılan Metamfetamin maddesi bulundu. Bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti uyuşturucuyla mücadelesi aralıksız operasyonlarla sürdürüyor. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün tespitlerinin ardından Esenyurt İlçesi'nde faaliyet yürütülen bir kargo firmasına yönelik operasyon düzenledi. İstanbul dışından gönderilen bir kargo paketinde arama yapıldı. Kargodaki buzdolabının içerisine gizlenmiş halde 23 şeffaf paket içerisinde toplam 28 kilo 150 gram kısaca "MET" olarak adlandırılan Metamfetamin maddesi bulundu. Operasyon kapsamında bir kişi Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

