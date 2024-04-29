Kargoyla İlaç Gönderilir Mi? Kargo İle İlaç Göndermek Yasak Mı?

Günümüzde kargo yoluyla gerek yurt içine gerek yurt dışını türlü paket yollamak mümkün. Kargo gönderimi yapılırken bazı ürünler taşınmaya müsait sayılmamakta, kargo firmaları tarafından kabul edilmektedir. Bu ürünlere ilaçlar dahil mi değil mi birçok kişi merak etmekte olduğu için, kargoyla ilaç gönderilir mi yahut kargo ile ilaç göndermek yasak mı soruları gündeme gelmektedir.

Kargoyla İlaç Gönderilir Mi?

Bazı durumlarda bulunulan bölgedeki eczanelerde aranılan ilaçların olmaması nedeniyle başka bir bölge ya da şehirden ilaç getirtme yöntemine başvurulmaktadır. Bu işlem için çoğunlukla kargo taşımacılığı yöntemi kullanılmaktadır. Yurt içi sınırlarında herhangi bir şehirden başka bir şehre yahut şehir içinde kargo ile ilaç göndermek mümkündür. Bu konuda herhangi bir yasak bulunmamakla birlikte, ilacın içeriği ve formuna göre bazı kısıtlamalar (kargo firmalarının inisiyatifine bağlı) görülebilmektedir.

Kargoyla İlaç Yollamak Yasak Mı?