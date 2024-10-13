Karı-koca kavgasına kayınçolar karıştı: Enişte ve kuzeni öldü

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde Aziz Mahmutoğulları Caddesi üzerindeki Genç İpekçi apartmanının 5'inci katında yaşayan ve aralarında sorunlar olduğundan dolayı geçinemeyen 'Baran' çifti tartıştı. Ayrılmayı düşündükleri öğrenilen 29 yaşındaki Muhammed Ali Baran 26 yaşındaki E.B arasında tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine genç kadın telefonla ailesini aradı. Ticari taksi ile eve E.B.'nin annesi R.Ş.'nin de olduğu kayınbiraderleri silahla geldi.



Eve giren genç kadının ağabeyleri enişte Muhammed Ali Baran ile yanındaki kuzeni 39 yaşındaki Vedat Baran'a ateş etmeye başladı. Vücutlarına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yara yığılan Muhammed Ali ve Vedat Baran kuzenlere ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Baran kuzenler doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Anne, kızı ve çocukları olaydan sonra geldikleri taksi kaçtı. Evde inceleme yapan Cinayet Şube polisleri, geldikleri taksiyle kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.



Bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) ait görüntülerini inceleyen polis, saldırganların kaçış güzergahını belirledi ve ardından operasyon başlattı. Polis, olaydan sonra kaçan E.B, annesi R.Ş. ve 23 yaşındaki kardeşi A.Ş'yi yakaladı. Polis, diğer saldırganların yakalanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Muhammed Ali Baran ve kuzeni Vedat Baran gözyaşları arasında toprağa verildi.