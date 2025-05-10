Karı-koca tartışması pahalıya patladı: 2 aracı ve evi kundakladı!

E.U. emniyette bulunduğu esnada kocası N.U. ise ikamet ettikleri daireyi ve binanın önünde bulunan E.U'ya ait iki aracı yakarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.