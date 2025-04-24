Karı kocanın boğazları kesilmiş halde bulundu

Boluʼnun Gerede ilçesine bağlı Mircekiraz köyü yaylasında dehşet verici bir olay meydana geldi. İddialara göre yayla evinde kalan İ.G. ve eşi Z.G. boğazı kesilmiş halde bulundu. Boğazından yaralanan karı koca, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralı karı koca daha sonra Bolu İzzet Baysal Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan koca İ.Gʼnin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan E.P. isimli bir şüphelinin yakalanması için jandarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.