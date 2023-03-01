Karı-kocaya silahlı saldırı Kadın öldü, kocası yaralı

Olay önceki gece geç saatlerde Akçakale ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Fatma Coşkun (40) ve Halil Coşkun çiftinin oturduğu adrese gelen kimliği belirsiz kişiler eve silahlı saldırı düzenledi. Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı. Kurşunların isabet ettiği Fatma Coşkun olay yerinde hayatını kaybederken, eşi ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralanan Halil Coşkun'u ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulunurken çok sayıda boş kovan tespit etti. Polis kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.