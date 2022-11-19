Karides Haram Mı? Diyanet’e Göre Karides Helal Mi, Günah Mı, Hükmü Ne?

Karides helal mi yoksa karides haram mı konusu internetten çok araştırılan konulardan. Midye, kalamar ve karides caiz mi gibi denizde yaşayan canlı türlerinin tüketilmesinin İslam dinine göre yeri halkımız tarafından en çok araştırılan dini konulardan biridir. Diyanet İşleri Başkanlığı konu ile ilgili açıklaması gündem olurken, karides yemek caiz mi, karides caiz ise neden caiz; işte Diyanet İşleri Başkanlığının konu ile ilgili verdiği ayrıntılı bilgiler.

Karides Haram Mı?

Dinimiz, insanlığa maddi veya manevi açıdan zarar verecek olan her türlü şeyi yasaklamış ve haram kılmıştır. Faydalı olanları ise de helâl kılmıştır. Bu manada, boğazımızdan geçen yiyeceklerin ve içeceklerin prensip olarak helal olması, insanın beden ve ruh sağlığının korunması, bu vesile ile de yükselmesidir dimimizin amacı. Diyanet açıklamasına göre karides yemek caiz mi sorusu karides gibi deniz ürünlerinin tüketilmesi helaldir olarak yanıtlanmıştır.

Karides Yemek Helal Mi?

Genel manada bakıldığında ayetler ve hadisi şerifler konuyu açıklamaktadır. Hz. Peygamber bir hadisi şerifte ise şöyle buyurmuştur:

"Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir" buyurmuştur (Ebû Dâvud, "Taharet", 41).

İslam âlimleri, Kur'an ve hadislerde açıklanan hükümler ışığında hangi hayvanların etinin helâl, hangilerinin haram olduğunu açıklamaya çalışmışlardır.

Bu manada, tüm İslam âlimlerine göre balık türleri helaldir. Balık dışındaki denizde yaşayan canlılar, Hanefî âlimleri tarafından helal kabul edilmemiştir. Mezhep alimleri ise Mâide Suresinin 96. ayetindeki "deniz avı" ifadesinin geniş kapsamlı olduğunu ve Hz. Peygamber'in, "Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir" hadisi şerifine dayanarak, deniz ürünlerinin yenilmesi konusunda hem fikir olmuşlardır. Diyanet açıklamasına göre karides haram mı sorusu karides gibi deniz ürünlerinin tüketilmesi helaldir olarak yanıtlanmıştır.