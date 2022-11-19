Haberler Yaşam Haberleri Karides Haram Mı? Diyanet'e Göre Karides Helal Mi, Günah Mı, Hükmü Ne?
Giriş Tarihi: 19.11.2022 17:04 Son Güncelleme: 19.11.2022 17:04

Karides Haram Mı? Diyanet'e Göre Karides Helal Mi, Günah Mı, Hükmü Ne?

İslam inanışına göre karides yemek günah mı Müslümanlar tarafından en çok araştırılan dini konular arasında yer buluyor. Konuyla ilgili Diyanet İşleri Yüksek Kurulu karides helal mi ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Karides caiz mi ya da karides yemek helal mi tartışmalarına Diyanet İşlerinin yanıtı merak konusu oldu. Peki, karides haram mı, haram ise neden haram? İşte karides yemek caiz mi ile ilgili dinimizdeki hükmü ve Diyanet açıklaması...

Karides Haram Mı? Diyanet’e Göre Karides Helal Mi, Günah Mı, Hükmü Ne?

Karides helal mi yoksa karides haram mı konusu internetten çok araştırılan konulardan. Midye, kalamar ve karides caiz mi gibi denizde yaşayan canlı türlerinin tüketilmesinin İslam dinine göre yeri halkımız tarafından en çok araştırılan dini konulardan biridir. Diyanet İşleri Başkanlığı konu ile ilgili açıklaması gündem olurken, karides yemek caiz mi, karides caiz ise neden caiz; işte Diyanet İşleri Başkanlığının konu ile ilgili verdiği ayrıntılı bilgiler.

Karides Haram Mı?

Dinimiz, insanlığa maddi veya manevi açıdan zarar verecek olan her türlü şeyi yasaklamış ve haram kılmıştır. Faydalı olanları ise de helâl kılmıştır. Bu manada, boğazımızdan geçen yiyeceklerin ve içeceklerin prensip olarak helal olması, insanın beden ve ruh sağlığının korunması, bu vesile ile de yükselmesidir dimimizin amacı. Diyanet açıklamasına göre karides yemek caiz mi sorusu karides gibi deniz ürünlerinin tüketilmesi helaldir olarak yanıtlanmıştır.

Karides Yemek Helal Mi?

Genel manada bakıldığında ayetler ve hadisi şerifler konuyu açıklamaktadır. Hz. Peygamber bir hadisi şerifte ise şöyle buyurmuştur:

"Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir" buyurmuştur (Ebû Dâvud, "Taharet", 41).
İslam âlimleri, Kur'an ve hadislerde açıklanan hükümler ışığında hangi hayvanların etinin helâl, hangilerinin haram olduğunu açıklamaya çalışmışlardır.
Bu manada, tüm İslam âlimlerine göre balık türleri helaldir. Balık dışındaki denizde yaşayan canlılar, Hanefî âlimleri tarafından helal kabul edilmemiştir. Mezhep alimleri ise Mâide Suresinin 96. ayetindeki "deniz avı" ifadesinin geniş kapsamlı olduğunu ve Hz. Peygamber'in, "Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir" hadisi şerifine dayanarak, deniz ürünlerinin yenilmesi konusunda hem fikir olmuşlardır. Diyanet açıklamasına göre karides haram mı sorusu karides gibi deniz ürünlerinin tüketilmesi helaldir olarak yanıtlanmıştır.

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Karides Haram Mı? Diyanet'e Göre Karides Helal Mi, Günah Mı, Hükmü Ne?
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