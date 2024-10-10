Haberler Yaşam Haberleri Karın ağrısı şikayeti ile gelen hastanın karnından 26 kilogramlık tümör çıktı
Giriş Tarihi: 10.10.2024 10:47 Son Güncelleme: 10.10.2024 11:05

Karın ağrısı şikayeti ile gelen hastanın karnından 26 kilogramlık tümör çıktı

Trabzon'da karın ağrısı ve yürüme güçlüğü nedeniyle hastaneye başvuran 64 yaşındaki kişinin karnında tümör haline gelen 26 kilogramlık kitle başarılı bir operasyonla çıkarıldı.Operasyonu gerçekleştiren Genel Cerrahi uzmanı Op. Dr İsmet Çelik, "Hastanın 55x60 santimetrelik tümörünü yapılan hazırlıkların ardından uygun koşullarda ameliyatla aldık. Meslek hayatımın en büyük tümörünü ameliyat ettim" dedi.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Karın ağrısı şikayeti ile gelen hastanın karnından 26 kilogramlık tümör çıktı

Trabzon'da Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne karın ağrısı ve yürüme şikayetiyle gelen 64 yaşındaki H.O.'nun yapılan muayene ve tetkikler sonucunda karnında 26 kilogram olduğu öğrenilen tümör tespit edildi. Hasta ameliyata alınarak karnındaki tümör başarılı bir operasyonla çıkarıldı.

MESLEK HAYATIMIN EN BÜYÜK TÜMÖRÜNÜ ÇIKARDIM

Operasyonu Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü Uzmanı Opr. Dr. İsmet Çelik ve Doç. Dr. Aydın Aktaş ekibi gerçekleştirdi.
Opr. Dr. İsmet Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hastanın 55x60 santimetrelik tümörünün yapılan hazırlıkların ardından uygun koşullarda ameliyatla alındığını belirterek "Meslek hayatımın en büyük tümörünü ameliyat ettim. Muhtemelen sol böbrek kökenli kitleyi çıkarttık. Hasta tedbiren yoğun bakıma alındı" dedi.

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Karın ağrısı şikayeti ile gelen hastanın karnından 26 kilogramlık tümör çıktı
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