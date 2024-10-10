Karın ağrısı şikayeti ile gelen hastanın karnından 26 kilogramlık tümör çıktı

Trabzon'da Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne karın ağrısı ve yürüme şikayetiyle gelen 64 yaşındaki H.O.'nun yapılan muayene ve tetkikler sonucunda karnında 26 kilogram olduğu öğrenilen tümör tespit edildi. Hasta ameliyata alınarak karnındaki tümör başarılı bir operasyonla çıkarıldı.

MESLEK HAYATIMIN EN BÜYÜK TÜMÖRÜNÜ ÇIKARDIM

Operasyonu Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü Uzmanı Opr. Dr. İsmet Çelik ve Doç. Dr. Aydın Aktaş ekibi gerçekleştirdi.

Opr. Dr. İsmet Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hastanın 55x60 santimetrelik tümörünün yapılan hazırlıkların ardından uygun koşullarda ameliyatla alındığını belirterek "Meslek hayatımın en büyük tümörünü ameliyat ettim. Muhtemelen sol böbrek kökenli kitleyi çıkarttık. Hasta tedbiren yoğun bakıma alındı" dedi.