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Giriş Tarihi: 22.7.2022 17:10 Son Güncelleme: 22.7.2022 17:11

Karın Guruldaması Hangi Hastalığın Belirtisi? Sürekli Karın Gurultusu Neden Olur, Sebepleri Neler?

İnsan sağlığı dünya genelinde en önem verilen ve üzerine çalışmalar, incelemeler yapılan bir konudur. Bir takım hastalıklar kişilerin günlük hayatını doğrudan etkilemekte ve yaşam kalitesini düşürmektedir. Sindirim sistemi hastalıkları bahsi geçen hastalıkların en başında gelmektedir. Sıklıkla karın guruldaması yaşayan bireyler bu durumun altında yatan sebepleri merak etmektedir. Bu yazımızda karın gurultusunun neden olduğu ve hangi hastalığın belirtisi olduğu hakkındaki detayları bir araya getirdik.

Karın Guruldaması Hangi Hastalığın Belirtisi? Sürekli Karın Gurultusu Neden Olur, Sebepleri Neler?

Halk arasında karın guruldaması açlığa bağlı bir tepkime olarak bilinir. Bu durum kısmen doğru olsa da, sürekli yaşanan karın gurultusunun altında mide ve bağırsakları yakından ilgilendiren rahatsızlıklar olabilir. Peki, karın gurultusu hangi hastalığın belirtisi? Bu sorunun yanıtını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

Karın Guruldaması Neden Olur, Hangi Hastalığın Belirtisidir?

Karın guruldaması diğer adıyla mide guruldaması hemen herkesin başına gelebilecek bir durumdur. Sessiz ortamlarda yaşanıldığı zaman kişiye bazen kendini mahcup hissettiren bu gurultular bazen sadece açlık yüzünden oluşurken bazen de bir takım hastalıkların belirtisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda hızlı yemek, yemek sırasında hava yutmak ve sinirlilik halinin de karın gurultusuna neden olduğu bilinmektedir.

En yaygın görülen sindirim sistemi hastalıklarından reflü ve gastrit rahatsızlıkları, kalın bağırsakta gaz birikmesi gibi etkenler de karın guruldaması oluşturmaktadır. Mide ve bağırsakta gaz birikmesine neden olan bir takım bakteriler vardır, kişide uzun zamandır sık aralıklarla karın guruldaması mevcut ise, önlem için mutlaka uzman hekimlere danışılması faydalı olacaktır.

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Karın Guruldaması Hangi Hastalığın Belirtisi? Sürekli Karın Gurultusu Neden Olur, Sebepleri Neler?
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