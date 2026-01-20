Karından yumurta toplama yöntemi doğurganlığı koruyor

Türkiye'de düşen doğurganlık oranları, bunun korunmasını sağlık gündeminin ön sıralarına taşıdı. Bu alanda dünyaya örnek olan yöntemi ise Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Sönmezer geliştirdi. Yumurtalık rezervi doğuştan az olan kadınlarda dahi doğurganlığı korumanın mümkün olduğunu, dünyada ilk kez kendisinin geliştirdiği karından yumurta toplama metoduyla ortaya koyduğunu söyleyen Prof. Dr. Sönmezer, "Ultrason probuyla karından, iğne yardımıyla yumurtalar toplanıyor. 800'ün üzerinde hastada yaptım, hiç problem olmadı. Toplanan yumurtalar, -196 derecede sıvı azotta saklanıyor. İşlem 15 dakika sürüyor. Hastalar, aynı gün gündelik yaşamlarına dönüyor. Sonrasında hormon tedavisi görülmesi gerekmiyor" ifadelerini kullandı.

HAYATA BAĞLIYOR

Toplanan yumurtaların yıllar sonra da kullanılabildiğini belirten Sönmezer, "Kişi evlendi, normal yollarla çocuğu olamadı. O zaman bunları kullanıyor. 20 yıl sonra donmuş hücrelerden dünyaya gelen bebekler var" dedi. Sönmezer, günümüzde yumurta, embriyo, yumurtalık dokusu ve spermin dondurulabildiğini, bu yöntemlerin özellikle kanser tedavisi öncesinde büyük önem taşıdığını vurguladı. Ankara Üniversitesi'nde Doğurganlığı Koruma Ünitesi kurduklarını da anlatan Sönmezer, uygulamanın hastaları hayata yeniden bağladığını ifade etti.

DÜNYAYA ÖRNEK OLDU

Çok ileri evre lösemilerde birçok hastanın yumurtalarını dondurup gebelik elde ettiklerini belirten Prof. Dr. Sönmezer, "Lösemi yumurtalığı da tutuyor. 'Yumurtalığı dondurup verdiğinizde kanser hücresi veriyorsunuz. Hastalık tekrarlıyor' dendi. Doğru olmadığını da dünyaya ilk defa gösterdik. Uluslararası kongrelerde Japonlara, Fransızlara, Amerikalılara anlattık. Fikirlerini değiştirip bilgiyi dünyaya tanıtan Ankara Üniversitesi oldu. Kanserli hastaya yumurta dondurmayı önerdiğinizde hasta yaşama daha çok tutunuyor. Uygulamanın ardından hasta menopoza girse dahi menopoz dönüyor, kişi tekrar âdet görüyor. Gebe kalabiliyor. Kişiyi ikinci kez hayata bağlıyoruz" diye konuştu.