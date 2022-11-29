Karışık Çamaşırlar Kaç Derecede Yıkanır? Karışık Renkli Kıyafetler Çamaşır Makinesinde Kaç Derecede, Hangi Programda Ve Nasıl Yıkanır?

Karışık çamaşırlar makineye atıldıktan sonra kaç derecede yıkanır sorusu, daha önce çamaşır atmayanlar için merak konusudur. Çamaşırları renklerine ayırdıktan sonra, onları kaç derecede ve hangi programda atmanın doğru olacağı pek çok kişinin aklında soru işareti bırakmıştır. Özellikle çamaşırların ilk günkü gibi yeni ve parlak olması için doğru yöntemleri uygulamak gerekecektir. Canlı renklerini korumak için karışık renkli kıyafetlerin çamaşır makinesinde kaç derecede ve hangi programda yıkanacağı merak edilen sorular arasındadır. Daha önce çamaşır atmamış, ilk kez atacak kişiler, karışık renkli çamaşırlar kaç derecede yıkanır sorusuna da cevap aramıştır. Peki karışık renkliler hangi devirde atılır? Bu soruların cevabı karışık çamaşırlar kaç derecede yıkanır başlıklı yazımızda sizlerle.

Karışık Çamaşırlar Kaç Derecede Yıkanır

Karışık renkli çamaşırları yıkarken bazı noktalara dikkat etmek son derece önemlidir. Bu durumda karışık çamaşırlar kaç derecede yıkanır sorusu önem kazanmıştır. Yıkama işleminden önce renkli kıyafetleri renklerine göre ayırt etmeyi unutmamalısınız. Renkli kıyafetlerin yıkanmasında giysilerin korunması için öncelikle giysilerin bakım etiketine bakmak fayda sağlayacaktır. Giysileri aşırı sıcak suda yıkamak, onların zarar görmesine neden olacaktır. Bu nedenle sıcaklık ayarını kıyafet tipine göre ayırmak gerekebilir. Pamuklu kıyafetlerde renkli kıyafetlerde ideal yıkama 40 derece olacaktır. İpekli ve narin kumaşlarda ise ideal yıkama 30 derece olmalıdır.

Karışık Renkli Çamaşırlar Kaç Derecede Yıkanır

Karışık renkli çamaşırlar kaç derecede yıkanır sorusu, özellikle ilk defa makineye kıyafet atacak kişilerin merak ettiği bir sorudur. Yıkanacak kıyafetler makineye atılmadan önce ayrıştıktan sonra hazır hale gelir. Makineye yeteri kadar deterjan yerleştirdikten sonra kıyafetlerin kaç derecede yıkanması gerektiği ayarlanır. Çamaşırlar her ne kadar renkli olsa da kumaşları farklılık gösterir. Bu durum, kıyafetleri ideal bir derecede yıkamanın önemine işaret ediyor. Pamuklu kumaşlar için ideal yıkama 40 derece iken, ipek kumaşlar için bu durum 30 derecedir. Sentetik kumaşlarda ise ön yıkama da dahilse 50-60 derece yeterli olacaktır. Renkli kıyafetler kısa program ile yıkanıyorsa 30 derece yeterlidir.

Karışık Çamaşırlar Hangi Programda Yıkanır

Renkli çamaşırların nasıl yıkandığını bilmeyen kişiler, karışık çamaşırlar hangi programda yıkanır sorusuna cevap ararlar. Karışık çamaşırları kısa programla ile yıkamak isteyenler, ayrıştırdığı kıyafetleri 30 derecede atması yeterlidir. Bazı narin kıyafetleri yıkamak için farklı programlara geçiş yapmak mümkün. Bu durumda narin giysileri 30 derecede veya soğuk suda yıkamak yeterli olacaktır. Yün ve ipek kıyafetleri için özel yıkama programının seçilmesi önem taşımıştır. Karışık renkliler hangi devirde atılır sorusunu soran kişiler, bu konu hakkında detaylı araştırma yapmıştır. Bu tür kıyafetler için 30-40 derecelik yıkama ile beraber 800 devirde sıkma ayarlayabilirsiniz. Programı ister yarım ister daha fazla saatlik bir programa ayarlayabilirsiniz.