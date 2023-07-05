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Giriş Tarihi: 6.7.2023

Karısını elleriyle boğarak öldürdü

Dilara İlayda KAYIKCI Dilara İlayda KAYIKCI
Karısını elleriyle boğarak öldürdü
Nevşehir'in Ürgüp ilçeside bir kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürüldü. Edinilen bilgiye göre, Metin D. boşanma davaları devam eden eşi Gamze D. ile konuşmak istediğini belirterek buluştu. Metin D. 50 AAS 806 plakalı aracıyla Gamze D.'yi alarak dün saat 16.00 sıralarında Ürgüp ilçesi Çatalkaya mevkisine geldi. Metin D.'nin araç içerisinde boşanmayı isteyip istemediğini sormasıyla başlayan kavga büyüdü. Metin D., barışma teklifini kabul etmemesi üzerine eşi Gamze D.'yi elleriyle boğarak öldürdü. Metin D. daha sonra jandarmayı arayarak eşini öldürdüğü ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gamze D.'nin yaşamını yitirdiğini belirlerken Metin D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Metin D. çıkarıldığı makkemece tutuklandı.

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Karısını elleriyle boğarak öldürdü
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