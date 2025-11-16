Kariyerini bıraktı mantar çiftliği kurdu

Uzun yıllar İstanbul'da bilişim sektöründe yöneticilik yapan 2 çocuk babası Murat Özmen, memleket hasretiyle Oltu'ya dönüş yaparak Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar Projesi'ne başvurdu. Proje kapsamında yüzde 50 hibe almaya hak kazanan Özmen, Gökçedere Mahallesi'nde 1,5 dönümlük arazide 6 çadırlı modern kültür mantarı üretim tesisi kurdu.Üretimde verimliliği artırmak için Konya'dan kompost, Kütahya'dan ise özel göl toprağı getirten Özmen, mantarlar için soğuk hava deposu da inşa etti. Yaklaşık 90–100 günde yetişen kültür mantarlarını hasat eden Özmen, ürünlerini Erzurum'daki market ve satış noktalarına ulaştırmaya başladı.Yılda 80 tona yakın ürün elde ettiğini söyleyen Özmen, "Ürünleri Erzurum ve Oltu'daki marketlere satıyorum. Gelen taleplere yetişemez oldum. Bunun için tesisi büyütmeyi düşünüyorum" dedi.