Kariyerküre ile potansiyelini keşfet geleceğine yön ver

Üç yıl önce faaliyetlerine başlayan Kariyerküre, ortaokul ve lise düzeyinde çalışan psikolojik danışmanlarla öğrencilerin kariyer gelişim süreçlerinde daha güncel ve nitelikli bir destek sunmalarına yardımcı oluyor. Eğitimler, paneller ve atölye çalışmaları düzenleyerek gerek öğrencilere gerekse velilere rehberlik yapıyor. Öğrenciler ve velilere yönelik kariyer farkındalığını artırıcı çalışmalar gerçekleştiren Kariyerküre gençlerin kendilerini daha iyi tanımalarına yardımcı olmayı en önemli hedeflerinden bir tanesi olarak belirledi.

Öğrencilerin potansiyellerini keşfetmeleri, kariyer planlamasına yeni bir bakış kazandırmak, eğitim sistemindeki eksiklikleri tespit etmek ve geleceğin bireylerini destekleyecek yapılar oluşturmak için bir araya gelen Kariyerküre Danışma Kurulu, farklı uzmanlık alanlarından gelen katılımcılarla geniş bir perspektifte gerçekleşti.

Ana gündem maddeleri arasında eğitim sisteminin değerlendirilmesi, kariyer planlama modüllerinin geliştirilmesi, öğrencilere sosyal beceri kazandırmanın önemi, yapay zeka, eğitim,kariyer planlaması için "öz yeterlilik", "mutluluk" ve "azim kazandırma" kavramlarının önemi gibi konuların konuşulduğu danışma kurulunda; çalışmaların daha geniş bir alanda uygulanması, sanat ve bilim entegrasyonunun sağlanması, veliler ve öğretmenler ile işbirliğinin geliştirilmesi gerektiği karaları alınarak bireysel potansiyeli keşfetmek ve doğru kariyer rotası oluşturmak adına yenilikçi yaklaşımların desteklenmeye devam edilmesine vurgu yapılmıştır.

Kariyerküre Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Esra Değerli "Gençlerimizin kendi güçlü yönlerine uygun mesleklerde yetişmelerini sağlayarak, onları hem kendilerine hem de topluma değer katacak nitelikli bireyler olarak iş dünyasına kazandırmak bizim için büyük bir onur. Kariyerküre olarak, hayatlarının en önemli kararlarından birinde yanlarında olmaktan ve onlara bu yolda rehberlik etmekten gurur duyuyoruz. Bu sürecin, gençlerimizin geleceğini inşa etmelerinde önemli bir kilometre taşı olacağına yürekten inanıyoruz. Kariyerküre olarak, bu vizyonu uluslararası boyuta taşımak amacıyla alanında uzman kişiler ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi desteğiyle Avrupa Birliği gençlik projesi hazırladık. Çalışmalarımıza heyecanla devam ediyoruz. Tüm eğitim paydaşlarını, bu sürece katkı sunmaya davet ediyoruz." şeklinde konuştu.