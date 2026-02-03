Karla kaplı arazide kaçak elektrikle sulama!

İnsan ve çevre odaklı hizmet anlayışıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sürdürülebilir enerji dağıtımı hedefleyen Dicle Elektrik, kaçak elektrikle mücadele şaşırtan bir olayla karşılaştı. Harran'da tarım arazisini karla kaplı olmasına rağmen sulanmaya devam etmesi görenleri şaşırtırken, sulamada kullanılan sitemlerin ise kaçak elektrikle çalıştırıldığı ortaya çıktı. Kar suyunun tarım arazisindeki sayısız faydasına karşın arazinin ayrıca sulanması kısıtlı su kaynağının israfı açısından da olumsuzluklar içeriyor. Dicle Elektrik ekipleri İlgili sahadaki kontrollerinde yaklaşık 50 dönümlük tarlanın 100 kVA'lık kaçak trafo ile sulandığını ortaya çıkardı.

100 KONUTA YETECEK ENERJİ İLE TARLADA KAÇAK SULAMA



Tarlaya kurulan ve sulamada kullanılan 100 kVA'lık trafonun hiçbir yasal bağlantısı olmadığı tespit edilirken, eş zamanlı olarak Eyyübiye ilçesi Dilimli Mahallesi'nde dronla yapılan bir değer denetimde ise traktör römorkuna yerleştirilmiş mobil kaçak trafo tespit edildi. Her biri yaklaşık 100 konutun enerji ihtiyacını karşılayabilecek güçte olan iki ayrı kaçak trafoya el konulması için Dicle Elektrik hukuk birimi tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Yetkililer, tarımsal sulamada kaçak elektrik kullanımının sadece ekonomik değil, aynı zamanda ciddi bir arz güvenliği problemi yarattığını belirtti. Yapılan açıklamada, "Yasal olmayan her müdahale, sistemin dengesini bozuyor. Bu durumdan elektrik şebekesinin yanı sıra faturalarını dürüstçe ödeyen vatandaşlarımız da zarar görüyor. Bu tür eylemlerle mücadelemiz kararlılıkla sürecek" ifadeleri kullanıldı.