Haberler Yaşam Haberleri Karla mücadele esnasında çığ düştü
Giriş Tarihi: 26.02.2026 14:33

Ardahan-Şavşat kara yolunun 2470 rakımlı Sahara Geçidi mevkiinde karla mücadele çalışması yapan Karayolları ekiplerinin üzerine çığ düştü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş makinelerinde maddi hasar meydana geldi.

Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunda ekipler yol açma çalışması başlattı. Bu sırada kapalı yola giren bir tırın mahsur kaldığı öğrenildi. Tırı kurtarmak için çalışma yapan ekiplerin kepçe ve kamyonunun arka kısmına çığ düştü. Düşen kar kütlesi araçları yandaki kar yığınına doğru yasladı.

Karayolları 18. Bölge Müdürü Hakan Yenilmez, yaptığı açıklamada yolun ulaşıma kapatıldığını belirterek, "Kapalı olmasına rağmen bir tır yola girmiş ve mahsur kalmıştı. Ekiplerimiz kurtarma çalışması yürütürken çığ, araçların arka bölümüne düştü. Gerek tırda gerekse ekip araçlarımızda şu an için herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Sürücülerimizin durumu iyi, gerekli kurtarma çalışmaları tamamlandı." ifadelerini kullandı. Çığ sonrası büyük oranda kara gömülen iş makinelerinin çıkarılması için çalışma başlatılırken, bölgede devam eden çığ riski nedeniyle yol açma çalışmalarına geçici olarak ara verildi. Yetkililer, sürücüleri yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapalı yollara girmemeleri konusunda uyardı.

