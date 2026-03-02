Karla mücadelede 20 binikilometrelik mesai

Bitlis'te etkili olan çetin kış şartlarına rağmen köy yollarının ulaşıma açık tutulması için İl Özel İdaresi ekipleri yoğun mesai harcadı. Kent genelinde 10 ayrı şantiyede görev yapan 92 personel ve 70 iş makinesiyle sürdürülen çalışmalar kapsamında sezon başından bu yana toplam 20 bin kilometre yol açıldı. Çalışmaları yerinde incelemek üzere merkeze bağlı Ağaçdere Köyü Yavuzlar Mahallesi'ne giden Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Bitlis'te bu yıl toplam kar kalınlığının 6,5 metreyi aştığını belirtti. Vali Karakaya, "Yol açma ve kar küreme çalışmalarımız, 355 köy ve 288 mezramızda arkadaşlarımızın fedakârca çabalarıyla devam ediyor. Yol ağımız 3 bin 365 kilometre olmakla birlikte bu kış boyunca şimdiye kadar yaklaşık 20 bin kilometre yol açtık. Yani kar defalarca yağdığı için bir köye birkaç defa, 3-5 defa yolları açmamız gerekti. Küreme ve yol açma çalışmalarımız tamamlanmak üzere" diye konuştu.