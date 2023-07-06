Karlar Ülkesi Karakterleri - Frozen (Elsa) Karakter İsimleri, Hikayeleri ve Özellikleri

Son yılların en beğenilen animasyonlarından Karlar Ülkesi, konusu kadar karakterleri ile de çocukların ilgisini çekmeyi başarmıştır. Animasyonun bu kadar bilinir olmasının nedenleri arasında karakterlerin oldukça sevilmesi olmuştur. Bizlerde küçük bireylerin sıklıkla araştırdığı Elsa karakterleri ve frozen karakterleri hakkında merak edilen detayları derleyip hazırladık.

Karlar Ülkesi (Frozen) Karakter İsimleri Ve Özellikleri

Animasyon sektörü oldukça başarılı, büyük küçük hemen her bireyin beğenisini kazanan filmler yapmakta, bu beğenilen animasyon filmleri arasında Karlar Ülkesi de yer almaktadır. Son yıllarda özellikle kız çocukları tarafından en sevilen animasyonların belki de en başında Frozen filmi gelmektedir. Frozen yani Karlar Ülkesi, kar ve buzlarla ilgili özel güçlere sahip olan bir prensesin özel güçlerini kontrol altına almakta zorlanması yüzünden ailesinden uzak kalmak zorunda kalması, çok sevdiği kardeşi ile yıllarca bir araya gelememesi ve akabinde gelişen olayları konu edinmektedir. Hem ilginç senaryosu hem de olayların geliştiği mekanların güzelliği ile hayli beğeni toplayan Karlar Ülkesinin karakter isimleri ve onların özelliklerini şöyle özetleyebiliriz;

Elsa: Animasyonun baş karakterlerinden birisi olan Elsa, kar ve buzlarla ilgili özel güçlere sahiptir. Mağrur ve oldukça kendine güvenen karakter esasında özel güçlerini kontrol altına almakta zorlanmakta ve onlardan korkmaktadır.

Anna: Diğer bir baş karakter olan Anna, Elsa'nın kız kardeşidir. Oldukça yufka yürekli ve cesur bir kız olan Anna, kız kardeşi Elsa ile eskisi gibi yakın olmak için tüm zorlukları göze alarak yola çıkar.

Hans: Elsa Ve Anna'nın ülkelerine komşu bir ülkenin kraliyet ailesine mensup olan Hans oldukça akıllı, centilmen ve sadıktır. 12 abisi olduğu için çoğu zaman kendisinin az sevildiğini düşünür, bu konudaki hisleriyle Anna ile oldukça benzemektedirler.

Marshmallow: Devasa bir kardan adam olan bu karakter, Elsa'nın özel güçleriyle var olmuştur. Elsa'yı ve onun buzdan sarayını her türlü tehlikeden korumaya kendini adamıştır. Asabi ve acımazdır.

Olaf: Tıpkı Marshmallow gibi Elsa'nın özel güçleri ile meydana gelen Olaf, Karlar Ülkesinin en sevimli ve dost canlısı kardan adamıdır. Hem masum hem de sosyal bir yapısı olduğu için filmin en sevilen karakterlerinden birisidir.