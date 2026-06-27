Karne günü dehşet! Zorba öğrenci kalbinden bıçakladı

Gaziantep
'te karne gününde bir lisede çıkan kavgada 10. sınıf öğrencisi Çağlar G. (16), 12. sınıf öğrencisi Halil A. (18) tarafından kalbinden bıçaklandı. Olay, Şehitkamil
ilçesindeki Şehit Ali Polat Anadolu Lisesi'nde karne töreninin ardından meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halil A., yanındaki bıçakla Çağlar G.'yi göğsünden yaraladı. Ağır yaralanan öğrenci, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Çağlar G.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, suç aleti bıçak ise okuldan yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürerken, şüpheli öğrencinin daha önce de alt sınıflardaki öğrencilere şiddet uyguladığı ve zorbalık yaptığı iddia edildi.