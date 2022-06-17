Karne hediyesi ne alınır? 2022 karne hediyesi önerileri ve fikirleri

KARNE HEDİYESİ NE ALINIR?

Karne hediyesi fikirleri için arayışa çıkan anne babalar ve diğer aile üyeleri bu konuda çocuklarının yaşlarına göre hareket etmeli.

Okul öncesi hediye önerilerinde daha çok oyuncak, boyama ve giyim üzerine gidilirken ilkokul ve ortaokulda daha aktif olabileceği kaykay ve paten gibi hediyelere yönelebilirsiniz.