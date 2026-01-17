Karneler alındı yarıyıl tatili başladı

8 Eylül 2025'te başlayan 2025- 2026 eğitim-öğretim yılının birinci dönemi dün sona erdi. İlk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarıyıl tatilini yapmak üzere karnelerini aldı.

'DİNLENİN, OKUYUN'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ağrı İbrahim Çeçen İlkokulu'nda öğrencilere karne dağıttı. Çocuklarla sohbet eden Bakan Tekin, "Sizden isteğimiz bu dönemi mümkün olduğunca ailenizle dinlenerek, kitap okuyarak vakit geçirmenizi istiyoruz" dedi. Öğrencilere iyi tatiller dileyen Bakan Tekin, konuşmasında "dijital bağımlılık" vurgusu da yaparak şunları kaydetti: "Bu dinlenme döneminde öğretmenlerimizin size tavsiye ettiği etkinlikleri yaparken önümüzde en ciddi sıkıntılardan bir tanesi var. Hepiniz eve gittiğinizde dijital bağımlılık diye bildiğimiz maalesef bir süreçle karşı karşıyayız. Sizden isteğim dijital ortamlarda bulunmayın demiyoruz ama bunu ölçülü ve abartmadan yapmanız lazım. Eğer ölçüyü kaçırırsanız sağlığınız bozulur, ailenizle ilişkileriniz bozulur, eğitim-öğretim hayatınız bozulur. O yüzden sizden isteğimiz bu dönemi mümkün olduğunca ailenizle, dinlenerek ve kitap okuyarak geçirmenizi istiyoruz." İki hafta sürecek yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem, 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak, 16-20 Mart'ta ise ikinci dönemin ara tatili olacak. 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi 26 Haziran'da sona erecek.