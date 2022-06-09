Karneler ne zaman verilecek, hangi tarihte sorusuna öğrenciler ve veliler yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl açıklanan eğitim takvimi çerçevesinde okulların tatil olacağı ve karnelerin verileceği günler de netleşti. Peki Karneler ne zaman verilecek? MEB karne açıklaması: 2021-2022 karne ne zaman alınacak?