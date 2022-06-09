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Giriş Tarihi: 9.6.2022 11:54

Karneler ne zaman verilecek? MEB karne açıklaması: 2021-2022 karne ne zaman alınacak?

Karneler ne zaman verilecek? MEB karne açıklaması: 2021-2022 karne ne zaman alınacak?

Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim dönemi takvimi belli olurken karnelerin verileceği tarih gündeme geliyor. Eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşmamızla birlikte, karnelerin verileceği tarih, e-okul bilgileri ve notlandırma sisteminin nasıl olacağı araştırılmaya başlandı. Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlamıştı. 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erdi. Şimdi ise gözler ikinci dönem okulların kapanacağı tarihe çevrildi. Peki Karneler ne zaman verilecek? MEB karne açıklaması: 2021-2022 karne ne zaman alınacak? İşte yanıtı…

Karneler ne zaman verilecek, hangi tarihte sorusuna öğrenciler ve veliler yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl açıklanan eğitim takvimi çerçevesinde okulların tatil olacağı ve karnelerin verileceği günler de netleşti. Peki Karneler ne zaman verilecek? MEB karne açıklaması: 2021-2022 karne ne zaman alınacak?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

İkinci dönem, 07 Şubat 2022 Pazartesi günü başladı ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu tarihten itibaren yaz tatiline girecekler.

Karneler ise 17 Haziran Cuma günü öğretmenler tarafından takdim edilecek.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, ders zili 6 Eylül 2022 tarihinde çaldı.

Yarı yıl tatili 24 Ocak-4 Şubat arası gerçekleşti.

2. dönem ara tatili 11-15 Nisan arası yapıldı.

Karneler ise 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

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Karneler ne zaman verilecek? MEB karne açıklaması: 2021-2022 karne ne zaman alınacak?
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