Karneler ne zaman verilecek, hangi tarihte sorusuna hem öğrenciler hem veliler yanıt arıyor. İkinci dönem başarı notlarını öğrenecek ve karnelerini teslim alarak 3 aylık bir tatile çıkacak. Peki Karneler ne zaman verilecek? Okullarda karneler hangi gün dağıtılacak?