Karneler ne zaman verilecek, hangi tarihte sorusuna hem öğrenciler hem veliler yanıt arıyor. İkinci dönem başarı notlarını öğrenecek ve karnelerini teslim alarak 3 aylık bir tatile çıkacak. Peki Karneler ne zaman verilecek? Okullarda karneler hangi gün dağıtılacak?
2021-2022 eğitim yılı 17 Haziran günü bitecek. Öğrenciler 17 Haziran Cuma günü karnelerini alacak.
Öğrenciler ve öğretmenler için 2022 yaz tatili 17 Haziran Cuma günü başlayacak.
Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlamıştı. 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erdi. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.