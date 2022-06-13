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Giriş Tarihi: 13.6.2022 13:45

Karneler ne zaman verilecek? Okullarda karneler hangi gün dağıtılacak?

Karneler ne zaman verilecek? Okullarda karneler hangi gün dağıtılacak?

Mili Eğitim Bakanlığı tarafından karnelerin ne zaman verileceği belli oldu. MEB takvimi ile okullar 17 Haziran’da kapanacak. Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlamıştı. 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erdi. Peki Karneler ne zaman verilecek? Okullarda karneler hangi gün dağıtılacak?

Karneler ne zaman verilecek, hangi tarihte sorusuna hem öğrenciler hem veliler yanıt arıyor. İkinci dönem başarı notlarını öğrenecek ve karnelerini teslim alarak 3 aylık bir tatile çıkacak. Peki Karneler ne zaman verilecek? Okullarda karneler hangi gün dağıtılacak?

2022 KARNE GÜNÜ NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA?

2021-2022 eğitim yılı 17 Haziran günü bitecek. Öğrenciler 17 Haziran Cuma günü karnelerini alacak.

Öğrenciler ve öğretmenler için 2022 yaz tatili 17 Haziran Cuma günü başlayacak.

MEB 2021-2022 TATİL TAKVİMİ

Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlamıştı. 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erdi. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

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Karneler ne zaman verilecek? Okullarda karneler hangi gün dağıtılacak?
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