Karneleri kıyaslamak okuldan soğutuyor

Kayseri'de lise birinci sınıf öğrencisi olan 15 yaşındaki bir genç, karnesindeki 3 zayıf not nedeniyle ağabeyiyle yaşadığı tartışmanın ardından evlerinin penceresinden atlayarak hayatına son verdi. Yaşanan bu acı olay, karne dönemlerinde çocuklar üzerinde oluşan akademik baskıyı bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlar, aileleri çocuklarını notları üzerinden kıyaslamamaları ve suçlayıcı bir dil kullanmamaları konusunda uyardı. Karnenin ceza ya da ödül belgesi olarak görülmemesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, sosyal ilişkiler, spor, sanat ve diğer gelişim alanlarının da kişilik gelişiminde önemli rol oynadığını belirtti. Düşük notlara gösterilen sert tepkilerin, akranları ya da kardeşleriyle kıyaslama ve cezalandırmanın, çocuğun kendine olan güvenini zedelediğini vurgulayan uzmanlar, bu yaklaşımın öğrencinin okuldan soğumasına neden olduğunu söyledi.

VELİLER NASIL DAVRANMALI

Çocuklar notları üzerinden etiketlenmemeli, kişilikleriyle notları birbirinden ayrılmalı.

Kardeşler ve akranlarla kıyaslama yapılmamalı.

Düşük notlar karşısında cezalandırma yoluna gidilmemeli.

Önce çocuğun kendini ifade etmesine fırsat verilmeli, dinleyici olunmalı.

"Neden böyle oldu?" yerine "Bunu birlikte nasıl iyileştirebiliriz?" sorusu sorulmalı.