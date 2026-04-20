Karnına bantladığı 5.5 kilo uyuşturucuyla 550 kilometre yol gitti!

Giriş Tarihi: 20.04.2026 17:14

Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'ndan, Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir otobüste yapılan aramada bir yolcunun karnına sarılmış halde 5 buçuk kilo esrar ele geçirildi. Piyasa değeri 50 bin euroyu bulan uyuşturucuyu taşıyan yolcu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bulgaristan'ın Türkiye'ye açılan en önemli sınır kapılarından biri olan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti; Burgaz Gümrük Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Haskovo plakalı, Bulgaristan vatandaşı bir sürücünün kullandığı yolcu otobüsünü risk analizine göre durdurdu. Sofya'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere olan 13 yolcunun bulunduğu otobüste kimlik kontrolleri sırasında bir yolcunun hareketlerinden şüphelenen polis Safa Tarık Yazıcıoğlu'nu (42) otobüsten indirerek üzerini aradı.

Yapılan aramada Safa Tarık Yazıcıoğlu'nun (42) karnına sarılmış 5 buçuk kilo esrar ele geçirildi. Sırt çantasının altında, arka koltuklarda aynı içeriğe sahip 2 paket daha bulundu. Piyasa değeri 50 bin euroyu bulan uyuşturucuyu taşıyan Yazıcıoğlu, polis tarafından gözaltına alındı.

Haskovo otobüs terminalinden otobüse bindiği tespit edilen Safa Tarık Yazıcıoğlu, çıkarıldığı Haskovo Bölge Mahkemesi'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

