Karnındaki bebeğiyle toprağa verildi

Ankara'da, doğum için son kontrollerini yaptırmak üzere ailesiyle birlikte hastaneye giden 9 aylık hamile 26 yaşındaki Sultan Kuduş, meydana gelen trafik kazasında ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, tüm müdahalelere rağmen bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti.

Sultan Kuduş karnındaki 9 aylık bebeğiyle birlikte memleketi Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde göz yaşlarıyla toprağa verildi. Hayatını kaybeden genç kadının, dünyaya gelmesini beklediği bebeğine "Asel Mihra" ismini vereceği öğrenildi.