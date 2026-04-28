Karnından 6 yılda 20 kilo tümör çıktı

Adana
'da karaciğer ameliyatı sonrası çekilen tomografide karın bölgesinde kitle tespit edilen 61 yaşındaki Safiye Çokan, 6 yılda geçirdiği 3 ameliyatta 20 kilo 100 gramlık tümörden kurtuldu. Merkez Seyhan ilçesinde yaşayan Çokan, 2020'de karaciğer ameliyatı olduktan sonra rutin kontroller için gittiği Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde çekilen tomografide karın bölgesinde kitle olduğunu öğrendi. İlk ameliyatını Ankara'daki bir özel hastanede olan Çokan'ın karnından 5 kilogramlık tümör çıkarıldı. Çokan, zamanla kilo alması nedeniyle yürümekte zorluk çekince 2023'te Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Karnındaki kitlenin büyüdüğünün tespit edilmesi üzerine aynı yıl ameliyata alınan üç çocuk annesinin karnındaki 6 kilogramlık tümör temizlendi. Çokan, nisan ayındaki kontrolde de benzer teşhisin konması üzerine Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Alper Parlakgümüş tarafından gerçekleştirilen üçüncü operasyonda karnını kaplayan 9 kilo 100 gram ve 32 santimetrelik kitleden kurtuldu. Tedavisinin ardından taburcu edilen Safiye Çokan, sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.