Karnıyarık Otu Tozu Faydaları Neler? Karnıyarık Otu Tozu Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Özel diyet programları arasında glutensiz beslenme şekli sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Glutensiz beslenme tariflerinde karnıyarık otu tozu ürünü mutlaka olmaktadır. Peki, karnıyarık otu tozu ne işe yarar? Bu soru karnıyarık otu tozu hakkında sıkça araştırılan bilgiler arasında yer alırken karnıyarık otu tozu ne işe yarar, nasıl kullanılır soruları da gündeme gelmektedir.

Karnıyarık Otu Tozu Nedir?

Karnıyarık otu bodur bitkiler arasında yer alan Plantaginaceae familyasına ait bir türdür. Karnıyarık otu tohumlarının, çiçeklerinin ve yapraklarının işlenerek toz haline getirilerek hazırlanan karnıyarık otu tozu, son zamanlarda sağlıklı beslenme ve glutensiz beslenme diyetlerinde sıkça kullanılmaktadır. Karnıyarık otu tozu yüksek oranda müsilaj, lif ve protein içermektedir.

Karnıyarık Otu Tozu Ne İşe Yarar, Faydaları Nelerdir?

Karnıyarık otu tozu sahip olduğu özler sayesinde sindirim ve boşaltım sistemine oldukça yardımcı olan bir bitkidir. Bağırsakların çalışmasını tetiklerden aynı zamanda tok kalma süresini de uzattığı bilinmektedir. Hazımsızlık, tuvalete çıkamama gibi problemleri bağırsaklardaki sıvı dengesini ayarlayarak aza indirmeye yardımcı olur. Bunların yanı sıra dışkılama düzensizliği (ishal-kabız sıklığı) de azaltmaktadır. Karnıyarık otu tozu faydalı bir ilave gıdadır ancak gebeler, sindirim sistemi hassas, alerjiye sahip ya da kronik başka rahatsızlığı olan bireyler doktorlarına danışmadan kullanmamalıdır.

Karnıyarık Otu Tozu Nasıl Kullanılır?

Karnıyarık otu tozu kullanım alanı oldukça geniştir. Bir bardak su ile bir tatlı kaşığı karnıyarık otu tozunu karıştırarak tüketebilirsiniz. Doğrudan tüketmek istemeyenler ise un olarak karnıyarık otu tozu kullanarak hamur işlerini yapabilir ya da glutensiz unla hazırlanan hamur karışımına eklenebilirler. Karnıyarık otu tozunun bağlayıcı özelliği özellikle glutensiz unlarla yapılan hamurların tıpkı beyaz un gibi homojen olmasına büyük katkısı olmaktadır.