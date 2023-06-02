Karpuz Nasıl Seçilir? Çekirdeksiz, Tatlı ve İyi Karpuz Nasıl Anlaşılır?

Karpuz nasıl seçilir diye araştırma yapanların sayısı son zamanlarda artmıştır. Bunun sebebi ise yaz mevsimin kendini göstermeye başlamasıyla karpuzların da tezgahta yerini almasıdır. Bu yüzden de iyi karpuz nasıl anlaşılır, seçilir bilmek isteyenler vardır. Bu kişiler bu yüzden tatlı ve çekirdeksiz karpuz nasıl seçilir diye araştırma yaparlar. Sizde bu kişilerdenseniz haberimizi okumaya devam edebilir ve karpuz nasıl seçilir detayları ile öğrenebilirsiniz.

Karpuz Nasıl Seçilir?

Yaz demek karpuz demek. Her birimiz iyi karpuz yemek istesek de çoğu insanın iyi bir karpuzu nasıl seçeceğine dair hiçbir fikri yoktur. En bilinen karpuz seçme yöntemi olarak karpuza vurup çıkan sese göre karpuz alınır. Fakat genellikle iyi bir karpuzdan nasıl bir ses çıkacağını kimse tam olarak bilmez. İçinin ne kadar olgun olduğunu dışardan inceleyerek anlamak zor olsa da iyi bir karpuz seçmenize yardımcı olacak birkaç etkili yöntem vardır. Bu yöntemler şu şekildedir:

- Düzgün şekilli bir karpuz ara: Çürüğü, kesiği ve çöküntüsü olmayan sağlam ve simetrik bir karpuz her zaman diğerlerinden daha iyidir. Çünkü eğer karpuzda yumrular veya şişlikler varsa bu, karpuzun yetişirken kuraklığa ya da uyumsuzluğa sebep olan düzensiz miktarlarda güneş ışığı ya da su aldığı anlamına gelebilir.

- Ağırlığına bak: Karpuz kendi hacmine göre ağır ve tok olmalıdır. Bu durun o karpuzun sulu, güzel ve olgun olduğunu gösterir. Karpuzunun ağırlığını aynı büyüklükteki bir diğer karpuzla kıyaslamayı dene, ağır olan daha olgundur. Bu tavsiye pek çok meyve ve sebze için de geçerlidir.

- Tarla izine bak. Karpuzun alt kısmında bulunan ve tarla yeri olarak bilinen, kremsi sarı bir leke olmalıdır. Bu, karpuzun toprağa konduğu ve güneşte olgunlaştığını bize gösterir. Hal böyle olunca da var olan sarı lekenin daha koyusu daha iyidir. Tarla yeri beyaz ise veya hatta oluşmamışsa, bu karpuzun çok erken toplandığı ve olgunlaşmayacağı anlamına gelir.

- Rengine bak. Muhteşem, olgun bir karpuz koyu yeşil renkte ve görünüşü parlak yerine mat olmalıdır. Parlak bir karpuz genellikle olgunlaşmamıştır.

- Vurarak seç: Karpuza vurup da iyisini anlama konusunda uzmanlaşmak için biraz zamana ihtiyacınız olabilir ama çoğu karpuz sever bu tekniğe çok güvenir. Karpuza vurup da alacağınız zaman bir de şöyle deneyin; parmak eklemlerinle sıkı bir şekilde karpuza vurup çıkan sesi dinleyin. Olgun bir karpuzda, sanılanın aksine, tok ve kalın bir sesten ziyade tiz bir ses beklersin. Karpuzun ham olduğu anlamına gelen donuk ya da derin bir ses istemezsin.

- Karpuzun üzerindeki sanki kabuk bağlamış gibi olan yerlere dikkat edin: Eğer karpuzun üzerinde örümcek ağına benzeyen sanki kabuklaşmış damarlara benzeyen çatlaklar ve kahverengi noktalar varsa bu karpuzun büyürken arılar tarafından çokça ziyaret edildiğini işaret eder. Bu ziyaretler ne kadar çoksa karpuz da olgunlaştıkça o kadar lezzetli ve tatlı olur. Kısacası bu çatlaklar karpuzun ağızlara layık olduğunu gösterir.

- Karpuzun cinsiyetini öğrenin: Çoğu kişi bilmez ancak çiftçiler karpuzu cinsiyetlerine göre ayırt ederler. Uzun ve oval karpuzlar erkek olarak bilinirken yuvarlak karpuzlar dişi olarak adlandırılır. Erkek karpuzlar sulu, dişi karpuzlar ise tatlı olur.

- Karpuzun sapına dikkat edin: Karpuzun sapı, onun iyi olup olmadığını bize gösteren detaylardan birisi. Eğer karpuzun sapı kurumuşsa karpuz olgundur. Eğer sapı kuru değil ve yeşil renkteyse karpuz daha olgunlaşmadan toplanmış demektir. Aklınızda olsun.

Dilimlenmiş Karpuz Nasıl Seçilir?

Eğer önceden kesilmiş yani önceden dilimlenmiş bir karpuz satın alıyorsanız, bakmanız gereken belirli şeyler vardır. Bunlardan ilki, karpuzun etli kısmının koyu kırmızı ve parlak olmasıdır. Bunun dışında çekirdeklerinin koyu kahverengi ya da siyah çekirdekli olmasına dikkat edin. Beyaz damarlı ve bolca beyaz çekirdekli olan dilimlerden kaçının. Etli yeri kurumuş ya da pörsümüş görünüyorsa veya çekirdeklerinden ayrılıyorsa bu dilimlerden uzak durmalısın.