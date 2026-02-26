Kaza, Kars-Ardahan kara yolu Ani Ören Yeri Kavşağı mevkisinde meydana geldi. N.K.'nin yolda oluşan gizli buzlanma nedeniyle kontrolünü yitirdiği TIR, kayarak yoldan çıktı. İhbarla kaza yerine bölge trafik ekipleri sevk edildi.
TRAFİK NORMALE DÖNDÜ
TIR'da hasar oluşurken, kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. TIR'ın kaldırılması sonrası trafik normale dönerken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kars-Ardahan kara yolunda gizli buzlanma alarmı: TIR yoldan çıktı!