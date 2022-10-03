Kars Erzurum Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Erzurum Kars Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer? k1

Kars Erzurum arası kaç km diye merak eden birçok yolcu bulunur. Kars merkezden otomobille yola çıkarak Erzurum'a gidecek olanlar, özel araçla Erzurum Kars arası kaç kilometre ve kaç saat sürer ile ilgili detaylı bilgi almak ister. Bilet alarak otobüsle gitmeye karar verenler, ne kadar sürede varacaklarını tahmin etmeye çalışırlar. Bundan dolayı, otobüsle Erzurum Kars arası kaç kilometre olduğunu bilmek isterler. İşte Kars Erzurum arası kaç km hakkında merak edilenler…

KARS ERZURUM ARASI KAÇ KM?

Tatil için veya farklı nedenlerden dolayı Kars ve Erzurum arası seyahat yapacakların, mesafe ve süre hakkında bilgi almak istemeleri doğaldır. Erzurum ve Kars arasında 202 kilometre mesafe bulunur. Özel araçla yapılacak seyahatin süresi yaklaşık olarak, 3 saati bulur. Otobüsle bu süre, 3 saat 35 dakikaya çıkabilir. Özellikle kış aylarında otomobille yola çıkacakların, kar lastiği takmalarını unutmamaları gerekir. Zira, engebeli ve yükseltisi fazla olan yer şekilleri ile soğuk iklimi kaza yapmaya zemin hazırlar. Ek olarak, aşırı kar yağışı dolayısıyla yollar kapalı olabilir. İlkbahar aylarında tehlike daha yüksektir. Çünkü, havanın ısınması ile eriyen karlar, yolların daha kaygan olmasına neden olur. Tüm bunlar, yolculuğun daha uzun geçmesine sebep olabilir.

KARS'TAN ERZURUM'A NASIL GİDİLİR?

Erzurum ve Kars arası sefer düzenleyen birçok otobüs firması vardır. Bilet fiyatları ise 80 ile 140 TL arasında değişir. Farklı turizm şirketlerine ait olan otobüslerin kalkış saatleri birbirinden farklı olabilir. Bu durum, varış saatini etkiler. Buna ek olarak, kendi arabasıyla Erzurum'dan Kars'a gidecek olanların, yardım almak için navigasyon araçlarını kullanmaları yararlı olabilir. Yakın olmasına rağmen uçakla gitmek isteyenler için yolculuk süresi 45 dakikadır. Uçak bilet fiyatları ise 1.400 ile 1.500 TL civarındadır.