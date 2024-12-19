Kars Havalimanı Nerede? Kars Harakani Havaalanı Hangi İlçede, Merkeze Nasıl Gidilir?

Kars, tarihi İpek Yolu üzerinde bulunması sebebiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu durum, şehirde farklı dönemlere ait birçok tarihi yapıya rastlanmasına neden olmuştur. Özellikle Sarıkamış Kayak Merkezi ve Çıldır Gölü, yırtılmanın yoğun ilgi gösterdiği yerlerdir. Kars Harakani Havaalanı nerede,hangi ilçede, merkeze nasıl gidilir gibi konulara açıklık getirmek gerekir ise şehir merkezine yakınlığından dolayı oldukça kısa süreceğini söyleyebiliriz.

Kars Havalimanı Nerede?

Kars Havalimanı, Kars ilinin merkez ilçesinde yer almaktadır. Yani havalimanına ulaşmak için farklı bir ilçeye gitmenize gerek yoktur. Kars Havalimanı'ndan şehir merkezine ulaşım oldukça kolaydır. Havalimanı ile şehir merkezi arasındaki mesafe yaklaşık 6-7 kilometredir.

Kars Harakani Havaalanı Hangi İlçede, Merkeze Nasıl Gidilir?

Kars Harakani Havalimanı ile merkez arasındaki kısa mesafeyi aşmak için birkaç farklı seçenek bulunmaktadır:

• Otobüs: Kars Belediyesi tarafından düzenli olarak havalimanı ile şehir merkezi arasında otobüs seferleri düzenlenmektedir. Bu otobüslerle kısa sürede şehir merkezine ulaşabilirsiniz.

• Taksi: Havalimanı çıkışında kolaylıkla bulabileceğiniz taksilerle de şehir merkezine ulaşım sağlayabilirsiniz. Özellikle bagajınız çok ise veya daha konforlu bir yolculuk yapmak istiyorsanız taksi tercih edebilirsiniz.