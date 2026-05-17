Kars kazına kuluçkahane

Kars
'ta kaz varlığının artırılması ve yerli üretimin güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen Kuluçkahane Projesi kapsamında ilk palazlar üreticilere dağıtılmaya başlandı. Kaz etinin 2023'te Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendiği kentte Kars'ın farklı köylerinden özenle toplanan 1500 kaz yumurtası modern ve hijyenik koşullarda kuluçkaya alındı. Yöreye özgü "duman" kaz ırkının genetik özelliklerinin korunarak yaygınlaştırılması amaçlanan proje kapsamında, ilk etapta başvuruda bulunanlara 5'er kaz yavrusu verildi.