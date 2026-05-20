Kars merkezli eş zamanlı dev operasyon: Binlerce makaron ve kaçak sigara ele geçirildi!

Edinilen bilgilere göre, Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde yasa dışı tütün ve tütün mamulleri ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 2 ikamet, 3 iş yeri ve bir araca eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde ve araçta yapılan aramalarda 11 bin 80 adet doldurulmuş makaron, 120 paket gümrük kaçağı sigara, 88 kilogram kıyılmış tütün, 19 elektronik sigara ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. Kars Emniyet Müdürlüğü tarafından halk sağlığını tehdit eden ve devleti vergi kaybına uğratan kaçakçılık faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtilerek, suç ve suçlulara yönelik çalışmaların artarak devam edeceği ifade edildi.

