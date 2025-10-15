Haberler Yaşam Haberleri Karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu: Motosikletin çarptığı adam hayatını kaybetti!
Uşak'ta meydana gelen olayda, seyir halindeki motosiklet karşıdan karşıya geçmek isteyen Fehim Turunç’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Turunç, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 9 Ekim günü Uşak-İzmir karayolu Huzurpark yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.S. (21) idaresindeki motosiklet, karşıdan karşıya geçmek isteyen Fehim Turunç'a (18) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya ve motosiklet sürücüsü savruldu. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince yaralanan yaya Fehim Turunç ve sürücü M.S., Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Fehim Turunç, burada 6 gün süren yaşam mücadelesini yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü M.S.'nin ise tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi. Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Fehim Turunç'un Uşak Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 1. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

