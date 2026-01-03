Karşıya geçmek istedi canından oldu

İzmir'in Torbalı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken midibüsün çarptığı 26 yaşındaki Yağmur Şenli hayatını kaybetti. Genç kadının ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Kaza, Torbalı ilçesi Kuşçuburun Mahallesi'nde meydana geldi. 60 yaşındaki B.İ.'nin kullandığı midibüs, trafik ışıklarına yakın noktada yolun karşısına geçmeye çalışan Yağmur Şenli'ye (26) çarptı. Şenli kanlar içerisinde yerde kalırken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı kontrolde Yağmur Şenli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma, sürücü B.İ.'yi gözaltına aldı.