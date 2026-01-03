Haberler Yaşam Haberleri Karşıya geçmek istedi canından oldu
Giriş Tarihi: 3.01.2026

Karşıya geçmek istedi canından oldu

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Karşıya geçmek istedi canından oldu
  • ABONE OL
İzmir'in Torbalı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken midibüsün çarptığı 26 yaşındaki Yağmur Şenli hayatını kaybetti. Genç kadının ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Kaza, Torbalı ilçesi Kuşçuburun Mahallesi'nde meydana geldi. 60 yaşındaki B.İ.'nin kullandığı midibüs, trafik ışıklarına yakın noktada yolun karşısına geçmeye çalışan Yağmur Şenli'ye (26) çarptı. Şenli kanlar içerisinde yerde kalırken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı kontrolde Yağmur Şenli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma, sürücü B.İ.'yi gözaltına aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Karşıya geçmek istedi canından oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz