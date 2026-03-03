Karşıyaka Belediyesi’nde sular durulmuyor: CHP’li Başkan meclis eylemine kızdı, 1 gün sonraki randevuyu iptal etti!

Karşıyaka Belediyesi'nde önceki gün Mart ayı olağan meclis toplantısında 5 yıldır maaşlarını düzensiz alan ve 7 aydır da maaş alacakları içeride Kent A.Ş. çalışanları eylem yaptı. İşçiler meclis toplantısına gelerek pankart açtı. Pankartın açılmasının ardından Başkan Ünsal ile işçiler arasında tartışma yaşandı. Tartışma üzerine meclise 10 dakika ara verildi. Mecliste 'Kent A.Ş işçileri köle değildir', 'taksit taksit maaş istemiyoruz' sloganları atıldı.

BELEDİYE ÖNÜNDE İKİNCİ EYLEM

3 Mart'taki (dün) Başkan Ünsal'la randevularının iptal edilmesi nedeniyle belediye binası önünde toplanan işçiler ikinci bir eylem daha yaptı. Karşıyaka Belediyesi bünyesindeki Kent A.Ş.'de görev yapan işçiler, ödenmeyen ücretleri ve çalışma şartlarındaki belirsizlikler nedeniyle protestolarını sürdürüyor. DİSK Genel-İş 10 Nolu Şube öncülüğünde belediyenin ana hizmet binası önünde toplanan işçiler, Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ile yapılması planlanan görüşmenin iptal edilmesine tepki göstererek basın açıklaması yaptı.

MAAŞLAR 1 AYDIR HİÇ YATMIYOR

DİSK Genel İş Sendikası 10 No'lu Şube Başkanı Ferit Akdoğan, maaşların bir aydır hiç yatmadığını, önceki süreçte ise haftalık 5-6 bin TL gibi parça parça ödemeler yapıldığını belirtti. İşçilerin borç batağına sürüklendiğini ifade eden Akdoğan, "Bu süreçte evine haciz gelen, aile düzeni bozulan ve işi bırakmak zorunda kalan arkadaşlarımız oldu. Kent A.Ş. çalışanlarının kişi başı 350-400 bin TL'yi bulan alacakları varken, sadece tesis çalışanlarına 750 TL'lik market kartı dağıtıldı. Biz insanca bir yaşam istiyoruz" dedi.

MECLİSTEKİ PROTESTO NEDENİYLE 1 GÜN SONRAKİ RANDEVU İPTAL EDİLDİ

İşçilerin vasıfları dışında farklı birimlerde görevlendirildiğini iddia eden Akdoğan, mühendis, veteriner ve öğretmen gibi teknik personelin kafe ve restoranlarda çalıştırılmak istendiğini savundu. Dün gerçekleşen meclis toplantısındaki protestonun ardından bugünkü randevunun iptal edilmesini eleştiren Akdoğan, "Çözüm üretmek yerine meclis salonunu terk etmek ve randevuyu iptal etmek, sorumluluktan kaçmaktır" ifadelerini kullandı.

HAKLARIMIZI ALANA KADAR AYRILMAYACAĞIZ

Eylemde söz alan işçiler ve sendika yönetimi, taleplerini şu şekilde sıraladı: Birikmiş tüm ücret alacaklarının eksiksiz ve tek seferde ödenmesi, görev tanımı dışındaki zorunlu görevlendirmelerin durdurulması, çalışma barışının yeniden tesis edilmesi. Belediye önündeki eylemlerini sloganlarla sürdüren işçiler, haklarını alana kadar meydanlardan ayrılmayacaklarını belirterek açıklamayı sonlandırdı.