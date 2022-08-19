Karşıyaka İZBAN Saatleri - Yol Tarifi İle Karşıyaka İZBAN Nerede, Nasıl Gidilir ve Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

İzmir'in tren istasyonları oldukça fazla kullanılmaktadır. Bu anlamda İZBAN karşımıza çıkmaktadır. Karşıya İZBAN Tren İstasyonu da çok eski bir tarihi olan istasyonlardan biridir. Buna rağmen şehir dışından gelen veya İzmirliler bu istasyona nasıl gidildiğini bilmemektedir. Bunun yanında Karşıyaka İZBAN'ın kaç dakikada bir geçtiği de merak edilmektedir. Peki, Karşıyaka İZBAN'a nasıl gidilir? Karşıyaka İZBAN Kaç Dakikada Bir Geçer? Gibi merak edilen soruları yanıtladık…

KARŞIYAKA İZBAN SAATLERİ

Karşıyaka İZBAN'ın hareket saatleri varılacak yere göre değişkenlik gösterebilmektedir. Fakat genel olarak istasyon, İZBAN'ın Cumaovası ve Tepeköy'den Menemen ve Aliağa'ya sefer yapan Merkez Hattı trenleri tarafından kullanılmaktadır. Bu açıdan baktığımızda genellikle ilk seferler 06:00 saatleri gibi başlamaktadır. Bundan sonra seferler 12-24 dakika arayla hareket etmektedir. En geç hareket saati de çoğunlukla 00:00'da olmaktadır.

KARŞIYAKA İZBAN DURAKLARI

İzmir'de kullanılan İZBAN'ların bazı hatları bulunmaktadır. Karşıyaka İZBAN'da bu açıdan baktığımızda merkez hattı içerisinde yer almaktadır. Bu hatlardaki istasyonlar şu şekilde gösterebiliriz:

Cumaovası・Adnan Menderes Havalimanı・Sarnıç・Gaziemir・ESBAŞ・Semt Garajı・İnkılap・Koşu・Şirinyer・Kemer・Hilal・Alsancak・Halkapınar・Salhane・Bayraklı・Turan・Naldöken・Alaybey・Karşıyaka・Nergiz・Demirköprü・Şemikler・Mavişehir・Çiğli・Ata Sanayi・Egekent

KARŞIYAKA İZBAN YOL TARİFİ

Karşıyaka Tren İstasyonu, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yer alan TCDD'ye ait demiryolu istasyonudur. İstasyon, Anadolu'daki en eski ikinci demiryolu hattı olan İzmir (Basmane)-Kasaba (Turgutlu) Demiryolu (SCR&SCP) hattı için inşa edilerek 1865 yılında kullanılmaya başlanılmıştır. 1934 yılında SCR&SCP şirketi TCDD tarafından satın alınarak feshedilmiş ve işlettiği demiryolu hattı ve istasyonları da TCDD ağına katılmıştır. 2001 yılında elektrifikasyon işlemi gören istasyon, 2006 yılında İZBAN projesi kapsamında kullanıma kapatılmış ve 2010 yılında yeniden inşa edilerek hizmete girmiştir. İstasyon 3.260 metre uzunluğundaki Karşıyaka Demiryolu Tüneli'nin içinde bulunmaktadır. Tarihi istasyon binası kullanılmamaktadır.

İstasyon, İZBAN'ın Cumaovası ve Tepeköy'den Menemen ve Aliağa'ya sefer yapan Merkez Hattı trenleri tarafından kullanılmaktadır. Karşıyaka İZBAN'a yol tarifi ile de gidilebilmektedir. İzmir'in en yoğun istasyonlarından biri olan Karşıyaka İZBAN'ın adresi şu şekildedir: