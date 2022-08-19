Haberler Yaşam Haberleri Karşıyaka İZBAN Saatleri - Yol Tarifi İle Karşıyaka İZBAN Nerede, Nasıl Gidilir ve Kaç Dakikada Bir Geçiyor?
Giriş Tarihi: 19.8.2022 20:30 Son Güncelleme: 19.8.2022 20:30

Karşıyaka İZBAN Saatleri - Yol Tarifi İle Karşıyaka İZBAN Nerede, Nasıl Gidilir ve Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

İzmir’de TCDD’ye ait tren istasyonları İZBAN projesi altında kullanılmaktadır. Bu nedenle de ilçe isimleri adı altına tren istasyonları bulunmaktadır. Bunlardan biri de Karşıyaka İZBAN istasyonudur. Bu istasyon oldukça fazla kullanılmasına rağmen çoğu kişi nasıl gideceğini bilmemektedir. Bunun yanında bu istasyonun sefer saatleri de merak konusudur. Buna göre Karşıyaka İZBAN saatleri nedir? Karşıya İZBAN yol tarifi ile nerededir? Sorularının cevapları…

Karşıyaka İZBAN Saatleri - Yol Tarifi İle Karşıyaka İZBAN Nerede, Nasıl Gidilir ve Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

İzmir'in tren istasyonları oldukça fazla kullanılmaktadır. Bu anlamda İZBAN karşımıza çıkmaktadır. Karşıya İZBAN Tren İstasyonu da çok eski bir tarihi olan istasyonlardan biridir. Buna rağmen şehir dışından gelen veya İzmirliler bu istasyona nasıl gidildiğini bilmemektedir. Bunun yanında Karşıyaka İZBAN'ın kaç dakikada bir geçtiği de merak edilmektedir. Peki, Karşıyaka İZBAN'a nasıl gidilir? Karşıyaka İZBAN Kaç Dakikada Bir Geçer? Gibi merak edilen soruları yanıtladık…

KARŞIYAKA İZBAN SAATLERİ

Karşıyaka İZBAN'ın hareket saatleri varılacak yere göre değişkenlik gösterebilmektedir. Fakat genel olarak istasyon, İZBAN'ın Cumaovası ve Tepeköy'den Menemen ve Aliağa'ya sefer yapan Merkez Hattı trenleri tarafından kullanılmaktadır. Bu açıdan baktığımızda genellikle ilk seferler 06:00 saatleri gibi başlamaktadır. Bundan sonra seferler 12-24 dakika arayla hareket etmektedir. En geç hareket saati de çoğunlukla 00:00'da olmaktadır.

KARŞIYAKA İZBAN DURAKLARI

İzmir'de kullanılan İZBAN'ların bazı hatları bulunmaktadır. Karşıyaka İZBAN'da bu açıdan baktığımızda merkez hattı içerisinde yer almaktadır. Bu hatlardaki istasyonlar şu şekilde gösterebiliriz:

  • Cumaovası・Adnan Menderes Havalimanı・Sarnıç・Gaziemir・ESBAŞ・Semt Garajı・İnkılap・Koşu・Şirinyer・Kemer・Hilal・Alsancak・Halkapınar・Salhane・Bayraklı・Turan・Naldöken・Alaybey・Karşıyaka・Nergiz・Demirköprü・Şemikler・Mavişehir・Çiğli・Ata Sanayi・Egekent

KARŞIYAKA İZBAN YOL TARİFİ

Karşıyaka Tren İstasyonu, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yer alan TCDD'ye ait demiryolu istasyonudur. İstasyon, Anadolu'daki en eski ikinci demiryolu hattı olan İzmir (Basmane)-Kasaba (Turgutlu) Demiryolu (SCR&SCP) hattı için inşa edilerek 1865 yılında kullanılmaya başlanılmıştır. 1934 yılında SCR&SCP şirketi TCDD tarafından satın alınarak feshedilmiş ve işlettiği demiryolu hattı ve istasyonları da TCDD ağına katılmıştır. 2001 yılında elektrifikasyon işlemi gören istasyon, 2006 yılında İZBAN projesi kapsamında kullanıma kapatılmış ve 2010 yılında yeniden inşa edilerek hizmete girmiştir. İstasyon 3.260 metre uzunluğundaki Karşıyaka Demiryolu Tüneli'nin içinde bulunmaktadır. Tarihi istasyon binası kullanılmamaktadır.

İstasyon, İZBAN'ın Cumaovası ve Tepeköy'den Menemen ve Aliağa'ya sefer yapan Merkez Hattı trenleri tarafından kullanılmaktadır. Karşıyaka İZBAN'a yol tarifi ile de gidilebilmektedir. İzmir'in en yoğun istasyonlarından biri olan Karşıyaka İZBAN'ın adresi şu şekildedir:

  • Bahariye Mahallesi, 35600 Karşıyaka, İzmir

EN ÇOK OKUNANLAR

BİLSEM SONUÇLARI 2022 SORGULA: BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?
SON DAKİKA: HDP'nin 6'lı masaya giriş bileti boşa çıktı! İşte 'PKK ile ilgimiz yok' diyen HDP'nin gerçek yüzü
Evde bakım maaşı yatan iller listesi 19 Ağustos 2022 Cuma: Bugün Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde?
Eskişehir'de dev altın rezervi bulundu! Piyasa değeri dudak uçuklatıyor: Tam 20 bin ons...
'3 erkek beni kaçırdı' demişti! Şoke eden gerçek çapraz sorguda ortaya çıktı
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan kritik Suriye ve Esed mesajı: Bizim böyle bir derdimiz yok...
Masterchef ana kadroya giren yarışmacılar listesi 1-16 || 18 Ağustos Masterchef ana kadroya kim girdi, yedeklerde kim var?
SON DAKİKA: Konutta dev adım! Hem fiyatlar hem de kiralar düşecek
Emekli promosyonu veren bankalar listesi 2022: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte banka banka emekli maaşı promosyonu
YKS ek tercihler ne zaman yapılacak 2022 ÖSYM açıklama bekleniyor! YKS ek tercih kılavuzu ile üniversite tercihi nasıl yapılır?
ARKADAŞINA GÖNDER
Karşıyaka İZBAN Saatleri - Yol Tarifi İle Karşıyaka İZBAN Nerede, Nasıl Gidilir ve Kaç Dakikada Bir Geçiyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA