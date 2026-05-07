Karşıyaka’da CHP grubunda ‘Asansör’ krizi

CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nde meclis üyeleri Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ı protesto ederek, Mayıs Ayı Meclisi ikinci birleşimine katılmadı. CHP'li 18 meclis üyesinin yanı sıra AK Parti grubunun da katılmamasıyla toplam 23 meclis üyesi meclise gelmedi ve salt çoğunluk sağlanamadı, ikinci oturumun açılışı yapılamadı.

ASANSÖR BAKIMINI ÖZEL FİRMAYA VERMEK İSTEDİ

Karşıyaka Belediyesi önceki Başkanı Cemil Tugay'ın, ilçedeki asansörlerin muayene ve kontrollerini TMMOB Makine Mühendisleri Odası'na vermiş ve konuya ilişkin protokol imzalamıştı. Başkan Ünsal söz konusu protokolü iptal ederek, ilçedeki asansörlerin muayene ve kontrol gibi işlemlerini özel bir firmaya vermek istedi. Meclis üyelerinden de 'Büyük bir rant, firmaya verilmesini uygun bulmuyoruz, Makine Mühendisleri Odası bu çalışmalara devam etmeli" çıkışı geldi. Ancak Başkan Ünsal'ın geri adım atmaması neticesinde, meclis üyeleri de meclise katılmama kararı aldı.

CHP İLÇE BAŞKANINI DA DİNLEMEDİLER

Meclis üyelerinin tepkisinin ardından Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü'nün meclis üyeleri WhatsApp grubuna, "Bugün kesip hesapları görüşüp, oylayacağız, meclise katılmanızı önemle rica ederim" mesajı attığı ama Başkan Güçlü'nün çağrısının da meclis üyelerinde karşılık bulmadığı görüldü. Başkan Yıldız Ünsal ve İlçe Başkanı Levent Güçlü'nün meclis üyelerini arayarak, salt çoğunluk olan 20 meclis üyesini toplamaya çalışıyor.

