Kars’ta 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı! Suç makinesi bazanın altından çıktı

Giriş Tarihi: 18.04.2026 10:02

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen olayda hakkında toplam 8 suçtan 17 yıl hapis cezası bulunan firari kıskıvrak yakalandı. 47 yaşındaki suç makinesi bazanın altında bulundu. İşte olayın detayları…

İHA Yaşam
Edinilen bilgilere göre, Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında, çeşitli suçlardan aranan G.G. (47) isimli şahsın izine ulaşıldı.

17 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI

G.G.'nin "bir yabancıyı ülkeye sokma veya ülkede kalmasına imkan sağlama", "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "parada sahtecilik", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma ve kullanma", "kamu malına zarar verme", "basit yaralama", "ruhsatsız ateşli silah ve mermi bulundurma" ile "kendi kullanımı için kenevir ekimi" suçlarından arandığı ve hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Ayrıca G.G.'nin ceza infaz kurumundan firar ettiği ve hasımlarına zarar verme ihtimaline karşı güvenlik güçlerince arandığı bildirildi. Teknik ve fiziki takip sonucu saklandığı adres tespit edilen G.G.'ye yönelik operasyon düzenlendi.

BAZANIN ALTINDA GİZLENMİŞ

Belirlenen adrese yapılan baskında G.G., evin yatak odasında baza altında gizlenmiş halde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, yeniden ceza infaz kurumuna teslim edildi. Kars Emniyet Müdürlüğü'nce suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ve benzer operasyonların aralıksız devam edeceği öğrenildi.

