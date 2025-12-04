Kars’ta ambulans uçak 44 günlük bebek için havalandı: Ankara’ya sevk edildi!

Harakani Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen bebek, solunum yetmezliği nedeniyle tedavi altına alındı. Taburcu edildikten sonra rahatsızlığı tekrarlayan bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için Ankara'ya sevkine karar verildi.
BEBEĞİN TEDAVİSİ ANKARA'DA DEVAM EDİYOR
Doktorların sevk kararı sonrası Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans uçak talep edildi. Ambulansla havalimanına götürülen 44 günlük bebek, ambulans uçukla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne nakledildi. Bebeğin tedavisinin Ankara'da devam ettiği bildirildi.