Kars’ta ambulans uçak 44 günlük bebek için havalandı: Ankara’ya sevk edildi!

Giriş Tarihi: 4.12.2025 15:46

Kars'ta solunum yetmezliği yaşayan 44 günlük bebek, ileri tetkik ve tedavisi için ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi. Bebeğin tedavisinin Ankara'da devam ettiği bildirildi.

Harakani Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen bebek, solunum yetmezliği nedeniyle tedavi altına alındı. Taburcu edildikten sonra rahatsızlığı tekrarlayan bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için Ankara'ya sevkine karar verildi.

BEBEĞİN TEDAVİSİ ANKARA'DA DEVAM EDİYOR

Doktorların sevk kararı sonrası Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans uçak talep edildi. Ambulansla havalimanına götürülen 44 günlük bebek, ambulans uçukla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne nakledildi. Bebeğin tedavisinin Ankara'da devam ettiği bildirildi.

