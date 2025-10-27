Kars’ta av kazası! Baba oğlunu vurdu!

Olay, Selim ilçesine bağlı Tozluca köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Oltu'dan bölgeye ördek avlamak için gelen 5 kişilik grup, avlanmaya başladı. Av sırasında M.K. (53), elindeki tüfeğin ateş alması sonucu oğlu M.A.K.'yı (16) kazara vurdu. Göğsünden ağır yaralanan M.A.K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Selim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Oğlunu vurduğu için büyük üzüntü yaşayan baba M.K., jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayda kullanılan tüfeğe de el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.