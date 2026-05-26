Giriş Tarihi: 26.05.2026 12:37

Kars'ta bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet ile Kars bayram namaz saati

İslam alemi için önemli olan mübarek Kurban Bayramı ile Türkiye’nin 81 ilinde camilerde bayram namazı eda edilecek. Bu durumda Kars ilinde ikamet eden vatandaşlar “Kars’ta bayram namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak?” sorusunu sorguluyor. Diyanet tarafından açıklanan saatler ile tüm bilgiler netleşti.

Müslümanlar yılın ikinci dini bayramı 2026 Kurban Bayramı için ibadetlerini yerine getirmeye hazırlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il bayram namaz vakitleri açıklandı. Bu durumda Kars'ta yaşayan vatandaşların merakla araştırdığı Kars bayram namaz saati ön plana çıktı.

KARS'TA BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN?

Diyanet 2026 Dini Takvim ile Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 27 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Kars'ta ikamet eden vatandaşlar için bayram namazı 05:16 saatinde kılınacak.


BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Yılda sadece iki kez kılınan bayram namazının kılınış şekli, günlük namazlardan farklı olarak fazladan alınan tekbirleri içerir. Niyet edilerek başlanan namazın adımları şu şekildedir:

1. Rekat: "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" denilerek niyet edilir. Sübhaneke okunur. Ardından imamla birlikte eller kulaklara götürülerek 3 defa bayram tekbiri alınır (İlk ikisinde eller yana salınır, üçüncüsünde göbek hizasında bağlanır). İmam Fatiha ve sure okur, rüku ve secdeye gidilir.

2. Rekat: İmam önce Fatiha ve zammı sure okur. Rükuya gitmeden önce yine eller kulaklara götürülerek 3 defa ilave tekbir alınır ve eller yana salınır. 4. tekbirde ise eller bağlanmadan direkt rükuya gidilir. Secdelerin ardından oturularak Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunup selam verilir.


BAYRAM NAMAZLARININ HÜKMÜ NEDİR?

Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere, Ramazan ve Kurban Bayramı namazları vâcibdir. Cuma namazı için lâzım olan bütün şartlar, bayram namazları için de lâzımdır. Şu kadar var ki, bayram için hutbe sünnettir ve namazdan sonradır. Hutbe okunmasa da bayram namazı sahihtir. Fakat sünnet terkedilmiş olur.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

