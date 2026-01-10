Haberler Yaşam Haberleri Kars'ta feci kaza: Buzlanan yolda kayan kamyon otobüse çarptı! 9 yaralı
Giriş Tarihi: 10.01.2026 10:43

Giriş Tarihi: 10.01.2026 10:43

Sarıkamış'ta buzlanan yolda kaymaya başlayan kamyon, yolcu otobüsüne çarptı. Meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Yürekleri ağza getiren kaza; Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt bölgesinde meydana geldi. E. C. A.'nın kullandığı kargo kamyonu, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kaymaya başladı. Refüje çarparak duran kamyona arkadan gelen M. Z. Ç.'nın kullandığı yolcu otobüsü çarptı.

9 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların gelen sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

