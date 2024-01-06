Kars’ta kar yağışı renkli görüntülere sahne oldu

Gündüz saatlerinde lapa lapa yağan kar en çok çocukların ve gençlerin işine yaradı. Karla birlikte Gazi Kars Bedesten bölgesindeki Kars Kalesi eteklerine gelerek karı eğlenceye çevirenler doyasıya eğlendiler.

Büyük bir kardan adamı yapmak için hazırlıklara başlayan genç, büyük ilgi gördü. Çevreden geçenler gencin yanına gelerek kendisini tebrik etti. Yabancı bir aile ise Gazi Kars Bedesten bölgesinde çocukları için kardan adam yaptı. Kardan adamı görünce çok sevinen çocuk bir yandan kameralara poz verdi diğer yandan da kardan adamı süslemeye çalıştı.

İl genelinde etkisini sürdüren kar yağışı kartpostallık manzaralarda oluştururken bir karganın kar altından çıkardığı ekmek parçasını yama çabası ise güzel görüntülere sahne oldu.

Karın yağması turizmcilerde heyecan yarattı. Kars'ın kadın girişimcilerinden Kaz Evi işletmesi sahibi Nuran Oğuz Özyılmaz, "Kars'a kar çok güzel yakışıyor. Kar yağışıyla birlikte Kars'ın havası da değişti ve ortaya güzel görüntüler çıktı. Bugün havamız çok güzel tam bir Kars havası. Yürüdüğün zaman haz alacağın bir gün yaşıyoruz. Özlemle bugünü bekliyorduk. Biraz gecikti ama büyük keyif verdi. Sarıkamış şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Çünkü böyle bir ülkeyi bize bahşetmişler ve bizlerde keyifle sefayla bu şehri yaşıyoruz. Bu şehir bütün iklimleri barındırmaktadır. Sıcağı var, soğuğu var, karı var, yazı var dört iklim birden yaşanmakta. Onun için havası, suyu keyiftir Kars'ın. Kışı görmek isteyenlere kışta kaz yemek isteyenleri Kars'a davet ediyorum. Buyurun Kars'a. Türkiye'de kaz Kars'ta yenir, Kars'ta Nuran Ablanın elinden yenir. Herkesi Kars'a kaz yemeğe davet ediyorum." dedi.