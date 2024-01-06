Haberler Yaşam Haberleri Kars’ta kar yağışı renkli görüntülere sahne oldu
Giriş Tarihi: 6.1.2024 14:43 Son Güncelleme: 6.1.2024 14:51

Kars’ta kar yağışı renkli görüntülere sahne oldu

Kars’ta etkili olan kar yağışı kentte renkli görüntüler oluşturdu. Kale yolunda yuvarlanan dev kartopundan çocuklarını kardan adam yaparak sevindiren ailelerin kar sevinci objektiflere yansıdı.

Ayşe Nur ERDOĞDU Ayşe Nur ERDOĞDU
Kars’ta kar yağışı renkli görüntülere sahne oldu

Gündüz saatlerinde lapa lapa yağan kar en çok çocukların ve gençlerin işine yaradı. Karla birlikte Gazi Kars Bedesten bölgesindeki Kars Kalesi eteklerine gelerek karı eğlenceye çevirenler doyasıya eğlendiler.

Büyük bir kardan adamı yapmak için hazırlıklara başlayan genç, büyük ilgi gördü. Çevreden geçenler gencin yanına gelerek kendisini tebrik etti. Yabancı bir aile ise Gazi Kars Bedesten bölgesinde çocukları için kardan adam yaptı. Kardan adamı görünce çok sevinen çocuk bir yandan kameralara poz verdi diğer yandan da kardan adamı süslemeye çalıştı.

İl genelinde etkisini sürdüren kar yağışı kartpostallık manzaralarda oluştururken bir karganın kar altından çıkardığı ekmek parçasını yama çabası ise güzel görüntülere sahne oldu.

Karın yağması turizmcilerde heyecan yarattı. Kars'ın kadın girişimcilerinden Kaz Evi işletmesi sahibi Nuran Oğuz Özyılmaz, "Kars'a kar çok güzel yakışıyor. Kar yağışıyla birlikte Kars'ın havası da değişti ve ortaya güzel görüntüler çıktı. Bugün havamız çok güzel tam bir Kars havası. Yürüdüğün zaman haz alacağın bir gün yaşıyoruz. Özlemle bugünü bekliyorduk. Biraz gecikti ama büyük keyif verdi. Sarıkamış şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Çünkü böyle bir ülkeyi bize bahşetmişler ve bizlerde keyifle sefayla bu şehri yaşıyoruz. Bu şehir bütün iklimleri barındırmaktadır. Sıcağı var, soğuğu var, karı var, yazı var dört iklim birden yaşanmakta. Onun için havası, suyu keyiftir Kars'ın. Kışı görmek isteyenlere kışta kaz yemek isteyenleri Kars'a davet ediyorum. Buyurun Kars'a. Türkiye'de kaz Kars'ta yenir, Kars'ta Nuran Ablanın elinden yenir. Herkesi Kars'a kaz yemeğe davet ediyorum." dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

McDonalds'tan "İsrail boykotu" itirafı! Büyük darbe yediler
SON DAKİKA | Bolu'da 4.2 büyüklüğünde deprem
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bu sapıklığın adı var mı?
Ekrem Bey, kolları sıvamakta biraz geç kalmadınız mı?
Mersin soruşturması umut oldu! Mansur Yavaş'ın kovuğu işçilerden çağrı: "Savcılık ve bakanlık soruşturma başlatsın"
Son dakika haberleri: Beşiktaş evinde Kasımpaşa’ya kaybetti! Kara Kartal’da kan kaybı sürüyor…
Casusluk operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: Kalıcı barış vurgusu
Doğu Akdeniz-Ege hattı ve Rum limanlarına dikkat!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kars’ta kar yağışı renkli görüntülere sahne oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA