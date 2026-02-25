Kars’ta narkotik operasyonu: 6 kilo uyuşturucu madde üretimi engellendi!

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde önceden tespit edilen bir ikamete operasyon düzenledi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Düzenlenen operasyonda narkotik ekiplerince yapılan aramalarda, uyuşturucu imalatında kullanılan 63,54 gram Bonzai ham maddesi ele geçirildi.

Narkotik uzmanları tarafından yapılan değerlendirmeye göre; ele geçirilen ham madde miktarından yaklaşık 6 kilo 354 gram satışa hazır bonzai maddesi üretilebileceği tespit edildi. Bu sayede, binlerce gencin zehirlenmesinin önüne geçilmiş oldu. Operasyon sırasında gözaltına alınan F.Ç. (32), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece, "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.